BIRTHS
Grutt: Born to Jennifer and Ryan Grutt, Pueblo, a daughter, March 8 at Parkview Medical Center.
Maez: Born to Melissa Tucker, Pueblo, a daughter, March 7 at Parkview Medical Center.
Romero: Born to Alisha and Joshua Romero, Pueblo, a daughter, March 6 at Parkview Medical Center.
DEATHS
PUEBLO
March 11
Rogers: Jimmie Franklin Rogers, 88. Montgomery & Steward.
March 8
Anderson: Barbara Jean Mikatich Anderson, 78. All-States Cremation, Denver.
Sheehan: Dennis J. Sheehan, 71. Roselawn.
March 7
Begay: Sam Begay, 81. Angelus.
Ruybal: Linda M. Ruybal, 62. Angelus.
March 6
Shafer: Gaylene Shafer, 80. Imperial.
March 5
Harrington: Donald Harrington, 75. Roselawn.
March 4
Johnson: Barry Lee Johnson, 67. Imperial.
March 3
Hodges: Donald G. Hodges, 74. Montgomery & Steward.
LA JUNTA
Ellis: Georgia Lee Ellis, 89, La Junta, March 4. Peacock-Larsen, La Junta.
LAMAR
Zavala: Debbie Vargas Zavala, 49, Lamar, March 9. Peacock, Lamar.
ROCKY FORD
Ballard: Rebecca A. Ballard, 59, Rocky Ford, March 8. Peacock-Larsen, La Junta.
Trujillo: Lawrence Trujillo, 86, Rocky Ford, March 8. Peacock-Larsen, La Junta.
SPOKANE VALLEY, WASH.
Lee: Tyron Lee, 57, Spokane Valley, Wash., formerly of Pueblo, March 1. Hennessey Valley Funeral Home, Spokane Valley.