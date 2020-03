DEATHS

PUEBLO

March 7

Arroyo: Vivian Arroyo, 97. Angelus.

March 6

Carpio: John N. Carpio, 77. Montgomery & Steward.

Casados: Luis George Casados, 65. Angelus.

March 4

Jimenez: Tony Manuel Jimenez Jr., 70. Angel

Ketels: Georgenia Faye Ketels, 91. Imperial.

Feb. 19

Stephenson: Nicole Marie Stephenson, 33. Roselawn.

AURORA

Johnson: Corine M. Johnson, 94, of Aurora, formerly of Pueblo, Feb. 26. Montgomery & Steward.

PUEBLO WEST

DeLisle: Stephen J. DeLisle, 66, Pueblo West, March 5. Montgomery & Steward.