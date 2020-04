BIRTHS

Koshak: Born to Karen and Zachary Koshak, Pueblo, a son, April 10 at Parkview Medical Center.

Velasquez-Herrera: Born to Bryanna Herrera and Andres Velasquez, Pueblo, a daughter, April 10 at Parkview Medical Center.

DEATHS

PUEBLO

April 14

Contreras: Ruth Contreras, 97. Angelus.

April 13

Fossceco: Joan M. Fossceco, 83. Pueblo. Montgomery & Steward.

Isaacson: Hellen Maryln Isaacson, 97. Imperial.

April 12

Berg: Eloisa Berg, 91. Romero.

Custodio: Derrick L. Bain Custodio, 55. Angelus.

Nastri: Ronald W. Nastri, 83. Angelus.

Ranson: Rochelle Rhae Ranson, 84. Angelus.

Rivas: Consuelo Rivas, 94. Angelus.

April 11

Jones: Rhonda Jones, 56. Montgomery & Steward.

Oliver: Lola Oliver, 77. Montgomery & Steward.

April 9

Jerman: Betsy L. Jerman, 67. TG McCarthy.

Trujillo: Mercedes Trujillo, 86. Romero.

LAS ANIMAS

Muniz: James Muniz, 70, Las Animas, April 9. Horber, Animas.

Samaniego: Catherine Samaniego, 70, Las Animas, Jan. 10. Horber, Las Animas.

ROCKY FORD

Hollenback: Shelly Ann Hollenback, 54, Rocky Ford, April 10. Peacock-Larsen, La Junta.