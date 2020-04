DEATHS

PUEBLO

April 25

Otto: Rebecca Otto, 51. Angelus.

April 24

Desrosiers: Tommie Lynn Desrosiers, 80. Angelus.

April 23

Akin: Darcy Akin, 63. Angelus.

Jacobs: Lola Mae Jacobs, 99. Montgomery & Steward.

April 22

Ramirez: Martha Ramirez, 65. Angelus.

Silva: Gloria G. Silva, 92. T.G. McCarthy.

March 21

Lucero: Theodore Lucero, 63.

FRISCO, TEXAS

Rennert: Patricia Camack Rennert, 81, of Frisco, Texas, formerly of Pueblo,Feb. 18. Stonebriar, Frisco, Texas.