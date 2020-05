DEATHS

PUEBLO

May 7

Hartman: K. Joan Hartman, 89. Montgomery& Steward.

Payne: E. Don Payne, 85. Montgomery & Steward.

May 6

Montelongo: Emilio Montelomgo, 20. Angelus.

Trujillo: Geald Trujillo, 68. Romero.

May 5

Gibson: Seenyana Gibson 76. Romero.

May 3

Herrera: Connie Herrera, 84. Romero.

May 2

Barela: Casmiro Thomas Barela Jr., 77. Romero.

Ortega: Garu Ortega 44. Romero.

April 30

Velasquez: Kenny R. Velasquez, 63. Roselawn.

April 29

Armijo: Mike Armijo, 92. Romero.

April 28

Bratina: Roberta Rae Bratina, 79. Romero.

April 17

Greenfield: Duane Victor Greenfield, 86. Romero.

COLORADO SPRINGS

Youngren: Julie Ann Youngren, 61 of Colorado Springs. formerly of Beulah, May 7. Montgomery & Steward.

La Veta

Weir: Ellis R. Weir, 778, of La Veta, May 6. Imperial.