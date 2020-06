BIRTHS

PUEBLO

May 29, 2020

Shanea Montoya and Johnnyray Vallejo, a daughter.

June 11, 2020

Jennifer Guevara and Enrique Trejo, a son.

June 17, 2020

Jayme and Nathan Eveatt, a son.

Audrianna Aragon and Issac Sanchez, a daughter.

Ashley Crespin, a son.

Marisa and James Richard, a son .

DEATHS

PUEBLO

June 19

Roman: Joe Roman, 76. Angelus.

June 18

Marich: Beverly L. Marich, 70. Angelus.

June 17

Autobee: Michael F. Autobee, 72. Romero.

Ayala: Pauline Bernadette Ayala, 64. Angelus.

Sarver: Lois Sarver, 84. Angelus.

June 15

Daugherty: Jean Bailey Daugherty, 75. Romero.

Lovato: Rachel Lovato, 75. Angelus.

Mynatt: Kathleen Mynatt, 70. Angelus.

June 12

Gonzales: Estanislado G. Gonzales, 90. Angelus.

June 16

DeHaven: Dorothy DeHaven, 96. Montgomery & Steward.

May 30

Blagg: Eddie "Otis" Blagg, 78. Davis.

May 8

Alcon: Fernando Alcon. 87. Romero.

March 31

Linder: Allan D. Linder, 94. Montgomery & Syeward.

PARKER

Miller-Kaiser: Patricia Lee Miller-Kaiser, 65, of Parker, formerly of Pueblo, June 14. Horan & McConaty, Centennial.

RYE

Stallberg: Brian Stallberg, 43, of Rye, June 16. Montgomery & Steward.