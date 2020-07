DEATHS

PUEBLO

July 3

Martinez: Patricia Clara Martinez, 73. Imperial.

July 1

Zane: Mildred Fern Zane, 87. Montgomery & Steward.

Zarate: Laverne J. Zarate, 67. Imperial.

HOWARD

Ragan: Robert "Bob" Ragan, 85, of Howard, June 30. Holt, Canon City.

LAS VEGAS, NEV.

Madrid: Jose Dario Madrid, 93, of Las Vegas, Nev., formerly of Pueblo and Denver, June 24. Malesich and Shirey, Arvada, Colo.