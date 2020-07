DEATHS

PUEBLO

July 25, 2020

Getts: William Martin Getts, 94. Montgomery & Steward.

July 23, 2020

Cox: Diana Cox, 70. Angelus.

July 22, 2020

Fultz: Donald R. Fultz, 85. Montgomery & Steward.

Martinez: Mary Martinez, 81. Angelus.

July 21, 2020

Reinert: Theresa L. Reinert, 78. Montgomery & Steward.

July 20

Rodriguez: Juan Rodriguez Jr., 46. Angelus.

PUEBLO WEST

July 21, 2020

Hair: James Ralph Hair, 76. Montgomery & Steward.

July 20, 2020

Snow: Kenneth B. Snow, 77. Montgomery & Steward.

SCOTTSDALE, ARIZ.

Hoover: Terrance P. "Terry" Hoover, 69, of Scottsdale, formerly of Pueblo, July 20. Green Acres Mortuary Scottsdale, Ariz.