4.0 GPA

Seniors: Laila Al-Ghareeb, Kailee Alvarado, Tiara Andrews, Tyler Aragon, Rachel Baird, Kaelee Bos, Alyssa Bray, Gabriel Bueno, Susie Chacon, Jesse Chavez, Chloe Chigro, Leah Cordova, Darin Delgado-Carroll, Willa Demuth Leonard, Nicholas Deyne, Joli Dou, Sadie Dunaway, Carson Farnworth, Nathaniel Finegold, Chloe Foust, Harley Gallegos, Elena Gomez, Persephone Haskell, Kori Rae Jaramillo, Isabelle Johnson, Bryant Jones, Taeya Jones Martinez, Tyler Keeney, Jose Klipfel, Andrew Lakin, Natahlia Longoria, Marisa Maes; Maya Maes-Johnson, Gracie Martinez, Isiah Martinez, Jonathan Martinez, Louis Martinez, Jamie McManaman;

Justyce Miller, Andres Montes, Esther Murillo, Monique Neighours, Kianna Paige-Johns, Mariah Perez, Timothy Perez, Aubrey Polito, Samantha Preuss, Gabriel Refice, Danielle Rincon, Maricela Rios, Austin Rittgers, Adalia Rocha, Zane Roehr, Neela Ropp, Agustin Rosario, Destiny Santistevan, Grace Severson, Liberty Shay, Megan Shields, Erin Shipley, Justin Shure, Erica Simpson, Kayla Slaughter, Joseph Solano, Allyson Sparks, Peyton Sterling, Preston Tafoya, Tressa Torres, Luke Van Buskirk, Chazz Vigil, Isabella Vigil, Crystal Wahlen, Connor Waring, Lexi Williams, Anahi Zambrano

3.4-3.99 GPA

Seniors: Lauryn Abeyta, Irie Anderson, Belinda Arroyo, Kaitlyn Beck, Devin Blue, Alexandria Bosley, Zydan Brooks, Francisco Chavez Acencio, Justin Chavez, Raymond Chavez, Lillian Coon, Genna Cortinas, Cathy Crowe, Justin Cruz, Alexandria Decker, Olivia George, Micalah Gomez, Damerico Gonzales, Jaelyn Hawken, Anthony Jimenez, Scarlett Latka, Sophia Marino, Nevaeh Martinez, Trevor McClure, Charles Medina;

Jazalina Medina, Craig Montano, Jared Ponce, Maria Quillin, D’Andre Quintana, Jackson Ridpath, David Robles, Jude Sanchez, Marshall Sapp, Juan Sauceda, Madelynn Siegrist, Jazel Speights, Daytona Spicola, Alyssa Terrones, Hao Tran, James Trujillo, Tre Trujillo, Annalilia Tyler, Brianna Verdin, Frank Vigil, Raven Wofford

4.0 GPA

Juniors: Marcus Abeyta, Kristina Aguilar, Alexa Aguirre Manquero, Rachel Appenzeller, Bryson Arnott, Jayden Baca, Maryna Bailey, Patrick Scott Barredo, Marcus Beltran, Valerie Bunderman, Alexi Burnett, Monique Burns, Daniel Calkins, James Cardinal, Dominick Castro, Na’ilah Collins, Maisey Cooper, Noah Cromwell, Madeline Cummings, Kira Davis, Sean Deheart, Ashlyn Denzler, Sierra Duffey, Dalicia Duran, Marissa Duran, Landry Eckland, Hailie Ellis, Donovan Enclade, Anika Escalera, Juan Carlos Flores, Anjel Garcia, Akira Gilbertson, Willow Glenn, Breawna Godinez, Bailey Gott, Lorelei Haley, Christopher Harris, Mikayla Henson, Kira Hughes;

Ryann Ingram, Zackary James, Allison Jones, Richard Lane, Jonnah Lewis, Andrew Li, Marissa Lovato, Diego Luevano, Kailey Mahan, Miranda Marhofer, Mia Martinez, Kayleigh Matthews, Megan McGill, Dustin Medina, Kayleen Miller, Isabella Mobley, Andres Moya, Aaliyah Noller, Lexie Quintana, Emma Rafferty, Isabella Rodriguez, Jaylon Rodriquez, Charleigh Romero, Timothy Romero, Victoria Romero, Benjamin Rosales, Jocelyn Sanchez, Claire Sandoval, Courtney Smith, Sheila Ta, Isabella Taylor, Joshua Thatcher, Mercedes Urrutia, Giana Valdez, Sara Vallejos, Rylee Van Duyn, Angelique Vigil, Ashtyn Villalpando, Grace Von Fange, Lainee Vujcich, Heather Ward, Holly Ward

3.4-3.99 GPA

Juniors: Gabriel Anaya, Sherlin Ayungua, Kieya Belmont, William Blackwell, Collin Browning, Orlando Campos, Logan Collins, Eleanor Cooper, Aubrey Cordova, Jose De La Torre, Miranda Duffey, Christiano Duran, Reiley Gallardo, Aliyah Gallegos, Ethan Gallegos, Amanda Garbiso, Edward Garduno, Alliyah Gloria, Steven Greer, Kayden Hawken, Damion Hettich, Phillip Jackson, Aautumn Kiefer, Zachary Klovas, Leon Liberato, Ashlyn Lopez-Medina, Sierra Lusero-Christensen;

Darius Martinez Brown, Jasmine Martinez, Roman Maya, Aubrey McBride, Steven Mena, Jesus Moctezuma Saucedo, Dakota Mondragon, Jonas Morgan, Trevor Niccoli, Milagro Obregon, Mercedes Olivias, Desirae Ortiz, Zander Pacheco, Ashley Parker, Kristina Perez, Aliaah Plascencia, Lauren Pruden, Gilbert Reyes, Madeline Robinson, Michael Ryan, Angelina Salazar, Caitlyn Scott-Gomez, Alexia Vallejos, Ashlynn Weaks, Joshua Wolf

3.8 GPA

Sophomores: Leo Alarid, Alicia Arkland, Dominik Caro, Caleb Castano, Austin Chase, Meliah Coleman, Julianne Cordova, Marisela Flores, Paige Flores, Roxanna Green, Nadia Jackson, Sofia Kamal, Kailey Kinney, Jenna Lewis, Ethan Madrid, Aidan Martinez, Jason Martinez, Nevaeh McKenney, Araceli Montanez-Flores, Talia Montera, Kimberly Murillo, Shanna Noller, Elise Pasquin, Asher Pelz, Kaylee Portillos, Vianet Reyna, Meena Ropp, Audriana Sauceda, Gianna Taylor, Teah Valdez, Lillian Walker, Andrew Zhang

3.4-3.79 GPA

Sophomores: Samuel Alcaraz, Marissa Anaya, Marissa Aragon, Miana Aragon, Jason Ian Benton, Abby Briggs, Andrew Brunner, Ethan Cawlfield, Selina Delgado, Nathan Estrada, Chloe Froese, Kiari Garcia, Breeanna Greer, Gabriel Hirsch, Ulayna Madril, Isabel Marez, Olivia Masset, Devyn McClure, Keyla Mendoza Chavira, James Mobley, Shilo Pacheco, Francisco Pangtay, Owen Parker, Aria Pasquin, Victoria Pfingston, Santana Reyes, Mya Rodriguez, Lorenzo Roman, Larissa Romero, Emily Shafer, Shelbi Silva, Donovan Soto, Tianna Thomas, Richard Toupal, Ana Valles, Gabriella Vigil

3.8 GPA

Freshmen: Pedro Arrieta, Brielle Baca, Andrea Barredo, Delilah Belarde, Tarrah Anne Bickford, Edward Black, Pheobe Black, Amanda Burnett, Michelle Buttram, Kaylee Castano, Amber Chase, Todd Collinsworth, Tristan Cortez, Isabella Dejesus, Shyan Eberle, Trinity Fesuluai, Paige Figlioli, Skylar Frazier, Kyla Garrison, Cali Grigg, Kelly Guan, Braden Hernandez, Dylan Larson, Valorie Lewis, Elli Lind, Nyheli Longoria, Beija Lopez, Aurora Martinez, Mason Medina, Abbie Odell, Jennifer Orf, Alysia Ross, Alexis Ruybal, Tyler Sanchez, Ashlee Sandoval, Serena Sharon, Arrianna Shaw, Nicole Solano, Isabella Torres, Camryn Vigil, Meya Vigil

3.4-3.79 GPA

Freshmen: Gabriella Acosta, Layla Aguilar, Yeshameen Daine Cano, Alyssa Farmer, RaeAllen Flores, Emily Gallegos-Jones, Emily Garcia, Rahel Gredig, Kyrie Alynnah Gruca, Odethe Guerrero, Shelby Gurule, Elisabeth Herzog, James Knabe, Michael Lamb-Rollison, Mario Lara, Illyana Longfellow, Guilian Martinez Colin, Aaliya Medina, Teagan Montoya, Amaya Nakamura, Arianna Norris, Ambrea Pena, Victor Quintana Antillon, Ciara Reyes, Anjolie Rincon, Emilio Sanchez, Zachary Somes, Victoria Taylor, Kyli Valdez, Jennifer Valentin Molina, Amiana Vigil, Abigail Wilson, Emma Yohn

