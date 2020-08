The Arkansas Valley Fair hosted its running races Saturday at Rocky Ford High School's Melon Field and Babcock Park.

There were three races — a two-mile, a 5K and a 10K.

Tyler Fehrenbach won the two-mile race in 13:31. Diego Tenorio was second in 14:42, Kathir Sasikumar was third in 14:43. Larianna Taggert was fourth in 15:50, and Daniel Rocha was fifth in 15:56.

Caden Miller was the winner of the 5K race in 18:20. A.J. Jaramillo was second in 18:56, Ethan Robinson was third in 20:01, Jason Hernandez was fourth is 20:37, and Mateo Martinez was fifth in 21:26.

Josh Snyder took first in the 10K run in 38:01. Kermit Snyder was second in 39:52, Ezra Davis was third in 45:55, Kristen Parker was fourth in 45:49, and Peter Davis was fifth in 46:12.

Here are the complete results for each race.

Two-mile run

1. Tyler Fehrenbach; 13:31

2. Diego Tenorio; 14:42

3. Kathir Sasikumar; 14:43

4. Larianna Taggert; 15:50

5. Daniel Rocha; 15:56

6. Kinsley Mayo; 16:29

7. Emilio Vallejos; 16:47

8. Hunter Kurtz; 17:00

9. Corban Krantz; 17:42

10; Jayson Kienitz; 17:43

11. Laticia Apodaca; 18:10

12. Lyla Mayo; 19:10

13. Emily Brusuelas; 24:07

14. Ethan Kimber; 24:52

15. Hayes Krantz; 25:09

16. Hannah Baca; 28:48

17. Missouri Krantz; 30:50

18. Kimber Krantz; 30:50

19. Pricilla Cardenas; 36:19

20. Anicka Cardenas; 36:20

5K run

1. Caden Miller; 18:20

2. A.J. Jaramillo; 18:56

3. Ethan Robinson; 20:01

4. Jason Hernandez; 20:37

5. Mateo Martinez; 21:26

6. Tim Cardenas; 21:38

7. Nate Encinias; 21:41

8. Michael Mora; 22:38

9. Ezequel Mengel; 23:21

10. Manule Compos; 23:29

11. Abigail Snyder; 24:10

12. Katie Preciado; 24:11

13. Kaysa Kurtz; 24:12

14. Chris Valdez; 24:15

15. Jenny Manchego; 24:27

16. Aaron Culver; 25:03

17. Addison Brusuelas; 25:23

18. Kailene Black; 25:35

19. Nate Nealander; 25:41

20. Juan Gonzales; 25:55

21. Mike Manchego; 26:08

22; Theo Guerra; 26.29

23. Matt Snyder; 26:52

24. Anahy Prieto; 27:00

25. Martha Castaneda; 27:12

26. Felicia Gomez; 27:56

27. Robert Kimber; 29:04

28. Kaylee Tucker; 29.48

29. Andrea Cruz; 29:49

30. Sydney Copley; 30:33

31. Kristi Mayo; 30:46

32. Eva Perry; 30:59

33. Daisy Medina; 30:59

34. Alex Baca; 31:21

35. Sara Hernandez; 32:43

36. Lacy McQuistan; 33:46

37. Ellen Schweizer; 34:14

38. Kara Copley; 34:58

39. Joe Farra; 39.56

40. Bob Fowler; 44.41

41. Conni Salbrenner; 63:47

10K run

1. Josh Snyder; 38:01

2. Kermit Snyder; 39:52

3. Ezra Davis; 45:55

4. Kristen Parker; 45:49

5. Peter Davis; 46:12

6. Clint Jacquart; 49:31

7. Tyler Neel; 52:32

8. Katie Parker; 53:49

9. Kailey Collins; 53:51

10. Megan Schluesser; 56:11

11. Robert Trujillo; 58:38

12. Julie McClure; 59:03

13. Katy Harris; 60:03

14. Melissa Schluesser; 60:39

15. Tasa Smith; 63:16

16. Melisa Strickland; 63:58

17. Autumn Akers; 64.59

